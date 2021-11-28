Биолог Баранова допустила, что «омикрон»-штамм коронавируса будет поражать вакцинированных

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28 ноября 2021, 12:20 Источник: ТАСС

женщина болеет, фото: pixels.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что российские вакцины могут формировать более крепкий иммунитет к «омикрон»-штамму коронавируса по сравнению с другими препаратами.

«Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации штамма и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами. Эти данные в принципе будут иметь отношение и ко всем остальным вакцинам, которые используют полноразмерный антиген. Данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для "Спутника"»,- пояснила эксперт.

При этом она считает, что у «Спутника V» дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Баранова отметила, что аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины. Ученый не исключает, что нынешние препараты, скорее всего, окажутся менее эффективны против нового варианта коронавируса.

Баранова добавила, что если «омикрон» - штамм распространится наряду с «дельтой», то будет поражать вакцинированных, «потребуется большое количество нейтрализующих коронавирус единиц».

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