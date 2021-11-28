COVID-19. OMICRON — если меня не нашли, это не значит, что меня здесь нет

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 ноября 2021, 11:23 Источник: Александр Соловьёв

OMICRON, вероятнее всего, возник на Юге Африки в августе и уже несколько месяцев активно распространяется. В ЮАР сейчас 75% всех подтверждаемых случаев инфицирования — это OMICRON.



За последние 2 дня о случаях выявления инфицированных заявили несколько стран: Гонконг, Израиль, Бельгия.

Сегодня о подозрительных случаях заявили Нидерланды — 61 положительный пассажир с 2 авиарейсов (600 пассажиров) KLM из Кейптауна и Йоханнесбурга.



Бельгийский случай инфицирования не связан с посещением Южной Африки — маршрут: Египет — Турция — Бельгия.

Уверен, что в ближайшие дни большое количество стран подтвердят выявление людей, инфицированных новым штаммом.

Перемещение людей из Южной Африки в разные страны часто происходит через крупные пересадочные узлы — Доха, Стамбул и др.

Туристическая активность россиян значительно возросла в ноябре — открылись многие зарубежные направления, каникулы у детей в сочетании с периодом нерабочих дней положительно повлияли на туристическую активность.



Возможность выявления штамма OMICRON в России весьма ограничена:



1. По уровню секвенирования генома коронавируса мы в конце длинного списка стран — всего 3 658 образцов, 0,0393% от всех положительных образцов!

2. Большинство используемых в России диагностических наборов ПЦР не позволяют заподозрить при положительном результате OMICRON.



Факторы, облегчающие распространения штамма OMICRON в России



1. Требования к возвращающимся минимальны и не строгие — 1 раз нужно сдать ПЦР в первые 3 дня после возвращения в Россию. Этот срок не перекрывает инкубационный период с учетом того, что инфицирование может произойти в аэропорту или на борту самолета. После прибытия в Россию нет требований по строгому карантину. Из аэропорта можно добираться до дома любым транспортом. Если у путешественника есть QR-код — он никак не ограничен в своей социальной активности после получения однократного отрицательного ПЦР после возвращения из зарубежной поездки (с учетом маршрута и посещения международных транспортных хабов).



2. В России низкий уровень знаний о том, как преимущественно передается SARS-CoV-2 — аэрозольным путем! Люди не понимают как легко передается вирус при обычном дыхании и разговоре!



Несмотря на то, что действует масочный режим и регулярно звучат призывы носить маски и носить их правильно:



а) защитного эффекта масок недостаточно для существенного влияния на распространение штаммов коронавируса, которые стали очень заразными (Дельта, Омикрон) — жизненно необходимо переходить на массовое использование респираторов ffp2;

б) даже носители масок часто носят их неправильно;

в) используются респираторы высокого класса защиты, но с клапаном обратного выдоха — «эгоистичные респираторы», себя защищаю, о других не беспокоюсь;

г) при проведении массовых мероприятиях в закрытых помещениях часто маски (респираторы!) игнорируются.



3. Высокий уровень инфицирования населения с сохраняющимся ежедневным высоким уровнем передачи вируса в течение последних 6 месяцев свидетельствует о провальной стратегии противоэпидемических мер!



4. Решение о тестировании на ковид всех с симптомами ОРВИ и всех контактных не реализовано до сих пор.



5. Отсутствие решений по снижению распространения коронавируса среди учащихся очно после возвращения с дистанта будет поддерживать высокий уровень распространения коронавируса.



6. Идеология создания covid-free зон с помощью ограничения допуска по QR-кодам ущербна с точки зрения эпидемиологии коронавируса. Covid-free зоны не являются безопасными, так как не выполняется 2 базовых условия:



а) эффективная защита от аэрозольного распространения вируса в covid-free зонах;

б) QR-код не исключает того, что его обладатель не является носителем и активным распространителем Дельты или Омикрона.



Вывод:



В ближайшие месяцы с высокой степенью вероятности можно предполагать широкомасштабное распространение нового штамма OMICRON в России и мире.

Если подтвердится предварительная оценка скорости передачи нового штамма и его способности уклоняться от иммунной защиты, выработанной в ответ на вакцинацию или инфицирование нужно ожидать резкого увеличения количества инфицированных в России и мире. При этом высока вероятность реинфекций у ранее переболевших ковидом и прорывных инфекции вакцинированных.

Высока вероятность длительных локдаунов.



P.s.

Реакция Гонконга после выявления первых 2 инфицированных с подтвержденной аэрозольной передачей штамма OMICRON на значительном расстоянии в условиях карантинного отеля:



Нерезидентам Гонконга запрещается въезд в страну из 7 африканских стран.



Жителям Гонконга разрешается въезд в страну при условии полной вакцинации и соблюдении строгого 21-дневного карантина в условиях специальных карантинных отелей.



Запрещено использование респираторов с клапаном выдоха.



В Китае с начала распространения Дельты были ужесточены требования пограничного контроля!

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