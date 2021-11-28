На Украине завели уголовное дело против журналиста из-за ролика, где он стреляет из гаубицы со словами «По оккупантам огонь!»

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28 ноября 2021, 21:36 Источник: ТАСС

Гаубица, MOD Russia/globallook.com

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова, который опубликовал в соцсетях видео, где он стреляет из гаубицы Д-20. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Следователи ГБР изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым. В частности, в порядке статьи 414 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и статьи 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны")», - говорится в сообщении.

Как утверждает ведомство, ролик снят «за пределами зоны силовой операции, которую проводит Украина в Донбассе». «Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства», - предупреждает ГБР.

На видео, которое журналист выложил на своей странице в Facebook, он производит выстрелы из гаубицы со словами «по оккупантам огонь!» В комментарии говорится, что ролик снят очень давно. «Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню голодомора. Снято в суровом соответствии с действующими конвенциями и запретами», - написал журналист.

Публикацию Бутусова подвергли критике в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Там сообщили, что осуждают «публикацию любых материалов, которые могут подвергнуть угрозе процесс мирного урегулирования, жизни воинов и информационную безопасность Украины».

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