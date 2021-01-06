Чиновника ВСУ подозревают в совершении экономического преступления

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6 января 2021, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывшего начальника Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве подозревают в совершении преступления. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на пресс-службу ГБР.

«По данным следствия, в 2018 году во время строительства четырех казарм в городе Бахмут (Артемовск) Донецкой области, подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости, завышая при этом объемы подрядных работ, которые фактически предприятия не выполняли. В свою очередь, чиновник ВСУ не проверил фактические объемы и безосновательно подписал акты выполненных работ», - указывается в сообщении.

В результате действий чиновника государству был причинен ущерб на 3 млн грн. Пока бывший офицер ВСУ подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Уточняется, что в рамках указанного уголовного производства следователи ГБР 29 декабря 2020 года сообщили о подозрении руководителям 3 предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебном подлоге официальных документов, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).