Граждане Швейцарии на референдуме проголосовали за введение ковидных сертификатов

Граждане Швейцарии на референдуме, прошедшем в воскресенье, проголосовали за принятие поправок в закон «О мерах по противодействию пандемии». Они предусматривают введение ковидных сертификатов с индивидуальными QR-кодами.
За поправки проголосовали 62,01% избирателей. Об этом сообщается на сайте правительства.
Согласно закону «О мерах по противодействию пандемии», в стране с 13 сентября действует режим QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий.
Референдум был инициирован противниками ковидных сертификатов. Они считают, что подобные меры ущемляют свободу граждан и косвенным образом принуждают к вакцинации. К тому же, QR-коды, по их мнению,- это инструмент электронной слежки за гражданами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.