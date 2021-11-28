Граждане Швейцарии на референдуме проголосовали за введение ковидных сертификатов

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28 ноября 2021, 19:37 Источник: ТАСС

Швейцария, центр вакцинации, Eric Dubost/globallook.com

Граждане Швейцарии на референдуме, прошедшем в воскресенье, проголосовали за принятие поправок в закон «О мерах по противодействию пандемии». Они предусматривают введение ковидных сертификатов с индивидуальными QR-кодами.

За поправки проголосовали 62,01% избирателей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно закону «О мерах по противодействию пандемии», в стране с 13 сентября действует режим QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий.

Референдум был инициирован противниками ковидных сертификатов. Они считают, что подобные меры ущемляют свободу граждан и косвенным образом принуждают к вакцинации. К тому же, QR-коды, по их мнению,- это инструмент электронной слежки за гражданами.

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