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В Швейцарии проходит народное голосование о введении ковидных сертификатов

, 16:29 Источник: ТАСС

В Швейцарии проходит народное голосование о введении ковидных сертификатов
Противники QR-кодов, imago-images.de/globallook.com

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум о введении ковидных сертификатов. Как предполагают наблюдатели, противники QR-кодов потерпят поражение.

Референдум инициировали противники ковидных сертификатов. Швейцарцам предложено одобрить или отвергнуть поправки в закон «О мерах по противодействию пандемии», в соответствии с которыми в стране с 13 сентября действует режим QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий.

Противники поправок считают, что эти меры ущемляют свободу граждан и косвенным образом принуждают к вакцинации. К тому же, QR-коды, по их мнению, - это инструмент электронной слежки за гражданами.

Швейцария — первая страна в мире, которая решалась на всенародное голосование по поводу закона о санитарных мерах во время пандемии. Как ожидают эксперты, противники QR-кодов потерпят поражение. Согласно первым прогнозам, опубликованным газетой Tribune de Geneve, поправки в закон «О мерах по противодействию пандемии», получат поддержку около 62% граждан.

Ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале пост о законопроектах по введению в России QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Комментарии под ним оставили более полумиллиона россиян. 

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