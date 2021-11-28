Замглавы Минздрава Мексики Лопес-Гатель назвал «бесполезным» закрытие границ из-за омикрон-штамма

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28 ноября 2021, 12:56

Мексика, фото: pixels.com

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что закрытие границ в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» не имеет смысла и только вредит экономике.

«Пока не доказано, что "омикрон" более вирулентный, ни что он обходит иммунный ответ, вызванный вакцинами. Ограничения на поездки и закрытие границ – это бесполезные меры, они отражаются на экономике и благосостоянии людей»,- написал он в Twitter.

Ранее ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты напомнили населению о необходимости соблюдать меры предосторожности, включая ношение масок, физическое дистанцирование и проветривание помещений, а также избегать мест скопления людей. В организации пояснили, что новые штаммы «легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание».

В свою очередь, Израиль, Великобритания и Франция ограничили въезд из некоторых стран южноафриканского региона.

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