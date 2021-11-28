Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о миграционной политике Европы

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28 ноября 2021, 09:42

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, фото из Facebook

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает большим лицемерием ситуацию с изменением миграционной политики в Европе. Сийярто в интервью RT сообщил о активной поддержке миграции в учредительном документе нового коалиционного правительства ФРГ.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии сказал, что не исключено, "есть какие-то общие вещи, которые звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики осталась неизменной. "Всё это — большое лицемерие", - заключил Петер Сийярто.

Депутат парламента Швеции Мадс Нордберг призвал помочь Латвии, Литве и Польше в вопросе защиты их границ из-за ситуации с мигрантами, пытающимися попасть в Евросоюз из Белоруссии.

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