Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о миграционной политике Европы
28 ноября 2021, 09:42
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает большим лицемерием ситуацию с изменением миграционной политики в Европе. Сийярто в интервью RT сообщил о активной поддержке миграции в учредительном документе нового коалиционного правительства ФРГ.
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии сказал, что не исключено, "есть какие-то общие вещи, которые звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики осталась неизменной. "Всё это — большое лицемерие", - заключил Петер Сийярто.
Депутат парламента Швеции Мадс Нордберг призвал помочь Латвии, Литве и Польше в вопросе защиты их границ из-за ситуации с мигрантами, пытающимися попасть в Евросоюз из Белоруссии.
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