Депутат парламента Швеции Нордберг призвал поддержать Польшу, Литву и Латвию из-за ситуации с мигрантами

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28 ноября 2021, 09:23

фото: pixabay.com

Депутат парламента Швеции Мадс Нордберг призвал помочь Латвии, Литве и Польше в вопросе защиты их границ из-за ситуации с мигрантами, пытающимися попасть в Евросоюз из Белоруссии.

Мадс Нордберг обратился к главе МИД Швеции Анн Линде с вопросом, какие меры министр и правительство намерены принять, чтобы помочь этим трём странам обеспечить безопасность их границ и границ ЕС с Белоруссией, - передает RT.

Шведский парламентарий напомнил, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер уже заявлял о необходимости помочь Польше обезопасить её границу с Белоруссией, чтобы предотвратить наплыв беженцев на Запад, чему якобы потворствует Белоруссия. Нордберг считает, что ужесточения санкций против Минска недостаточно, нужно принять конкретные меры на границе, чтобы «белорусский режим» не доставлял мигрантов в ЕС.

Он напомнил, что в 2015 году Швеция и Германия приняли «большое количество беженцев на душу населения» из числа тех, кто прибыл тогда в ЕС. По его мнению, подобное может повториться и сейчас «из-за действий Белоруссии». Нордберг заявил, что «учитывая, что Швеция ещё не скоро сможет осуществить интеграцию, разумно, чтобы страна внесла свою лепту в защиту границы ЕС с Белоруссией, оказав поддержку Польше, Латвии и Литве».

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