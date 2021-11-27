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Владимир Зеленский ответил авторам петиции о запрете въезда граждан России на Украину

, 19:42 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский ответил авторам петиции о запрете въезда граждан России на Украину
Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием рассмотреть возможность запрета или ограничения въезда на Украину граждан России. Петиция была размещена на сайте президента Украины.

11 ноября петиция набрала 25 тысяч подписей, а это обязывает президента ответить на нее. Автор петиции - экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Сергей Стерненко.

Зеленский в ответе на петицию заявил, что вопрос требует тщательного изучения.

«Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», - говорится в ответе президента. Он опубликован в субботу на сайте офиса главы Украины.

Зеленский сообщил также, что направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совет национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Им поручено проанализировать, насколько действующий режим въезда на Украину граждан России отвечает требованиям безопасности страны и защиты национальных интересов.

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