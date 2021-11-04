Украина продолжает вносить российских шоуменов в список угроз нацбезопасности

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4 ноября 2021, 19:35 Александр Крохмаль, Журналист

Список лиц, для которых въезд в Украину запрещён, заметно пополнился. Теперь туда попал и небезызвестный Максим Галкин, российский шоумен и юморист. Причина этого решения пока что не уточняется в СБУ. Но всё же многие российские артисты не понимают, чем именно не угодил Украине Галкин.

Впрочем, та же история была и с певцом Моргенштерном, которого признали угрозой нацбезопасности во второй раз в начале этой осени. Государственные деятели РФ так же находятся в недоумении по поводу вынесенного решения насчёт господина Галкина. Например, сенатор Пушков даже высмеял поступок украинских властей, заявив, что они «боятся пародистов».



В соцсетях наблюдается весьма неоднозначная реакция. Радикалы из Украины считают, что лучше бы приравнять к списку угроз нацбезопасности каждого россиянина, а не только лишь юмористов. Другие же не понимают, чем именно Галкин мог не угодить властям Киева и заявляют, что это возможная ошибка. Насколько известно, пародист никогда ещё не доходил до открытых оскорблений в адрес Украины, и всегда предпочитал строить свою речь очень грамотно и интеллигентно. Более того, некоторые в России даже считают Галкина «скрытым оппозиционером», учитывая его прошлогодние пародии на президента РФ и мэра Москвы Собянина, ввиду введения режима самоизоляции.

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