В ЮАР назвали мировую реакцию на обнаружение омикрон-штамма коронавируса наказанием для страны

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27 ноября 2021, 18:00 Источник: Коммерсантъ

Аэропорт Франкфурта-на-Майне, Boris Roessler /globallook.com

Министерство международных отношений ЮАР выступило с обращением к другим странам пересмотреть ограничения на поездки, введенные из-за того, что в Южной Африке обнаружен новый штамм коронавируса.

Как считают в правительстве страны, оперативность, с которой ученые ЮАР выявили новый штамм, нужно приветствовать, а вместо этого страну «наказывают», вводя запреты на полеты.

«Очередной раунд запретов на поездки — это словно наказание для ЮАР за ее продвинутое секвенирование генома и способность быстрее выявлять новые варианты. Превосходную науку нужно приветствовать, а не наказывать», — говорится в аккаунте министерства в Twitter.

В сообщении также подчеркивается, что новый вариант был выявлен и в других странах, не связанных с Югом Африки. При этом в отношении их жестких ограничений не вводилось.

Россия, как и ряд других государств, после сообщений о выявлении южноафриканского штамма коронавируса, изменила правила прибытия из ЮАР, Гонконга некоторых других стран: въезд для иностранцев будет ограничен, а россиян, прибывающих оттуда, станут тестировать дополнительно.

Ранее ВОЗ сообщила, что новый южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» вызывает «более тяжелое заболевание»

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