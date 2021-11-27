Разработчик AstraZeneca заявил, что штамм «омикрон» не вызовет новую волну пандемии среди вакцинированных

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27 ноября 2021, 15:44 Источник: РИА Новости

Лаборатория, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Новый штамм коронавируса «омикрон», выявленный в Южной Африке, вряд ли станет причиной новой волны пандемии среди вакцинированного населения. Об этом заявил Эндрю Поллард - разработчик вакцины AstraZeneca, профессор Оксфордского университета.

«Крайне маловероятно, что повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как мы видели в прошлом году, произойдет»,- сказал Поллард в эфире радио ВВС 4.

Ученый дал прогноз, что с большой степенью вероятности действующие на данный момент вакцины будут защищать и от этого варианта вируса, а «омикрон» по своему разрушительному действию будет не сильнее «дельты».

Как сказал Поллард, большинство мутаций у «омикрона» находятся в тех же частях спайкового белка, что и в других штаммах.

«Это говорит о том, что, несмотря на мутации, существующие в других вариантах, вакцины продолжали предотвращать серьезные заболевания, поскольку мы прошли через «альфа», «бета», «гамма» и «дельта,- сказал ученый.

«По крайней мере, с умозрительной точки зрения у нас есть некоторый оптимизм в отношении того, что вакцина все еще должна работать против нового варианта коронавируса, но на самом деле нам нужно подождать несколько недель, чтобы это подтвердилось»,- заявил Поллард.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» вызывает «более тяжелое заболевание».

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