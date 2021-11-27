В Германии выявили заражённого штаммом коронавируса «омикрон»

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27 ноября 2021, 14:57 Источник: Twitter p

тест на COVID-19, pixabay.com

У жителя Германии выявили новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон". Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что гражданин, о котором идёт речь, вернулся из ЮАР.



Согласно последней информации, инфицированный житель Германии к настоящему моменту изолирован. Кай Клозе подчеркнул, что окончательные результаты анализов путешественника еще не готовы, однако с высокой долей вероятности, он заражён именно штаммом "омикрон".

Ранее сегодня сообщалось, что в одной из лабораторий Чехии проверяют возможный случай заражения новым вариантом COVID-19.

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