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В Германии выявили заражённого штаммом коронавируса «омикрон»

, 14:57 Источник: Twitter p

В Германии выявили заражённого штаммом коронавируса «омикрон»
тест на COVID-19, pixabay.com

У жителя Германии выявили новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон".  Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что гражданин, о котором идёт речь, вернулся из ЮАР.

Согласно последней информации, инфицированный житель Германии к настоящему моменту изолирован. Кай Клозе подчеркнул, что окончательные результаты анализов путешественника еще не готовы, однако с высокой долей вероятности, он заражён именно штаммом "омикрон".

Ранее сегодня сообщалось, что в одной из лабораторий Чехии проверяют возможный случай заражения новым вариантом COVID-19.

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