В Чехии проверяют возможное появление на территории страны штамма коронавируса «омикрон»

В одной из лабораторий Чехии в настоящий момент проверяют возможное появление варианта коронавируса нового типа «омикрон» в стране. Об этом сообщил в субботу Государственный институт здравоохранения.
Данных о том, что именно стало причиной организации проверки по факту возможного попадания нового штамма коронавирусной инфекции в Чехию, пока не поступало. Не исключено, что ученые подозревают его ввоз из других государств.
Напомним, в минувшую пятницу Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19, который был впервые выявлен в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Очередной штамм – B.1.1.529 – получил название "омикрон".
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