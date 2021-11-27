В ВОЗ заявили, что существующие ПЦР-тесты могут выявлять новый штамм COVID-19 «омикрон»

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27 ноября 2021, 10:42 Источник: ВОЗ

тесты на COVID-19, Nicolas Armer/dpa

Во Всемирной организации здравоохранения в субботу, 27 ноября, заявили, что существующие в настоящий момент ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавирусной инфекции "омикрон".

В заявлении ВОЗ подчеркивается, что ПЦР-тесты, которыми располагают врачи в разных странах, "все еще выявляют" этот вариант SARS-CoV-2.

Напомним, 25 ноября в СМИ появилась информация о том, что ученые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавирусной инфекции, который может стать самым опасным. Впоследствии его было решено обозначить греческой буквой омикрон.

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