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Байден назвал падение биржевых индексов на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» ожидаемым

, 08:36 Источник: ТАСС

Байден назвал падение биржевых индексов на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» ожидаемым
президент США Джо Байден, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, 26 ноября, что падение американских биржевых индексов на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" являлось ожидаемым.

Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в городе Нантакет, штат Массачусетс, подчеркнул, что биржевые индексы всегда падают, когда увеличивается количество случаев заражения коронавирусом нового типа.

Представители СМИ также поинтересовались у президента Соединенных Штатов Америки, беспокоит ли его подобная ситуация с рынком, на что политик ответил: "Абсолютно нет".

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