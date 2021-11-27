Байден назвал падение биржевых индексов на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» ожидаемым

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, 26 ноября, что падение американских биржевых индексов на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" являлось ожидаемым.
Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в городе Нантакет, штат Массачусетс, подчеркнул, что биржевые индексы всегда падают, когда увеличивается количество случаев заражения коронавирусом нового типа.
Представители СМИ также поинтересовались у президента Соединенных Штатов Америки, беспокоит ли его подобная ситуация с рынком, на что политик ответил: "Абсолютно нет".
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