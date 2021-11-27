Баранец: российские РЭБ могут воздействовать на украинские Bayraktar TB2 в Донбассе «так, как нам нужно»

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27 ноября 2021, 14:49 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут воздействовать на киевские беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе «так, как нам нужно». Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Специалист прокомментировал для журналистов информацию о том, что разведывательные спутники Североатлантического альянса фиксируют активность российских систем РЭБ неподалеку от границ с Украиной.

«Так и должно быть. Мы этого и не скрываем. Не нужно стесняться своих комплексов РЭБ. Мы же это делаем не для войны, а для мира, чтобы меньше бомб и ракет падало на головы мирных жителей и защитников Донбасса», — отметил Баранец.

Он предположил, что системы РФ следят за воздушным пространством над Донбассом, где летают дроны Bayraktar TB2. Отставной полковник указал на то, что РЭБ могут воздействовать на киевские аппараты «так, как нам нужно».

По словам Виктора Баранца, если украинские вооружения наносят вред населению самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Москва «должна помогать убирать эту угрозу».

Как предупредил ранее политолог Андрей Золотарев, все идет к тому, что на Минских соглашениях об урегулировании в Донбассе «будет поставлен жирный крест».

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