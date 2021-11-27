Политолог Золотарев: все идет к тому, что на Минских соглашениях об урегулировании в Донбассе «будет поставлен жирный крест»

Все идет к тому, что на Минских соглашениях об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе «будет поставлен жирный крест». Об этом в разговоре со СМИ заявил украинский политолог Андрей Золотарев.
«Учитывая последние дипломатические маневры вокруг “Минска” и “Нормандского формата”, все идет к тому, что вместо Нормандской четверки может остаться тройка, а на “Минске” будет поставлен жирный крест», — отметил Золотарев.
Эксперт напомнил высказывание представителя киевских властей Алексея Резникова, указавшего, что «мы не можем отказаться от Минских соглашений, но не можем их выполнить». Когда-то «формуле», озвученной Резниковым, придет конец, спрогнозировал Андрей Золотарев.
Как сообщалось ранее в субботу, политолог Дмитрий Родионов заверил, что Москва не позволит Украине «захватить Донбасс».
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