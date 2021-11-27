Коронавирус выявили у 61 человека, прибывшего из ЮАР в Нидерланды

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27 ноября 2021, 13:47 Источник: РИА «Новости»

тесты на COVID-19, pixabay.com

Из 600 пассажиров, которые в пятницу на двух рейсах KLM прибыли из ЮАР в Нидерланды, у 61 оказался положительный результат теста на коронавирус, заявила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Два рейса из ЮАР 27 ноября прибыли в голландский аэропорт Схипхол. До поздней ночи пассажиров воздушного судна держали в аэропорту, всем им пришлось сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и дождаться результата. К настоящему моменту не установлено, каким именно вариантом COVID-19 заразились путешественники.

Туристам, которым пришел отрицательный результат анализа, позволили покинуть аэропорт, но предписали находиться пять дней в самоизоляции.

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