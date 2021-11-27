Председатель Всемирной медицинской ассоциации Монтгомери: избежать мутации COVID-19 позволит лишь вакцинация

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что массовая вакцинация важна для того, чтобы избежать мутации COVID-19 и появления заразных и крайне опасных штаммов.
Франк Ульрих Монтгомери подчеркнул, что сначала все недооценивали пардемию. В определенный момент ученые сочли, что в мире удастся добиться коллективного иммунитета к заболеванию, но появился очень заразный вариант коронавируса нового типа "дельта".
"Теперь мы знаем, что нам придется проводить вакцинацию годами, чтобы не дать вирусу шанса", – заключил председатель Всемирной медицинской ассоциации.
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