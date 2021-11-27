Baijiahao: обломки рухнувшего в Средиземное море британского F-35 «оказались бессмысленны для России»

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27 ноября 2021, 10:16 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, GIANLUCA VANNICELLI / globallookpress.com

Обломки британского истребителя F-35, рухнувшего в Средиземное море, «оказались бессмысленны для России». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад стало известно о крушении F-35, взлетевшего с британского авианосца Queen Elizabeth. Как пишет портал Baijiahao, западные СМИ предупредили, что Москва может подключиться к поискам упавшего в Средиземное море стелс-истребителя с целью получения технологий этой боевой машины.

Представители российской стороны, в свою очередь, заявили, что F-35 не представляет большого интереса для отечественной оборонной промышленности. Она за последние годы достигла значительного прогресса в разработке собственных самолетов-невидимок, поэтому не испытывает нужды в западных технологиях, указывается в процитированной публикации.

Baijiahao отмечает, что обломки F-35 «оказались бессмысленны для России».

Ранее в субботу сообщалось, что сайт Sohu высказал предположение, согласно которому британский истребитель мог упасть при попытке перехватить российский Су-30.

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