Sohu: британский истребитель F-35 мог рухнуть в Средиземное море при попытке перехватить российский Су-30

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27 ноября 2021, 09:02

Истребитель F-35, US Navy / globallookpress.com

Британский истребитель F-35 мог рухнуть в Средиземное море при попытке перехватить российский самолет Су-30. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад стало известно о крушении в акватории Средиземного моря F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth. Пилот успел катапультироваться.

Согласно предположению портала Sohu, истребитель мог упасть в море при попытке перехватить Су-30. Как отмечает сайт, в пользу этой версии свидетельствует заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он проинформировал, что F-35 с Queen Elizabeth тридцать раз перехватывали российские самолеты, которые были задействованы в слежке за авианосной группой при ее возвращении из Тихого океана в Европу через Средиземное море.

Ранее в субботу сообщалось, что американский ресурс 19FortyFive выступил с прогнозом, согласно которому НАТО будет ждать «худший морской кошмар» в случае войны с Москвой.

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