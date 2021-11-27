Американский сайт 19FortyFive: НАТО будет ждать «худший морской кошмар» в случае войны с Россией

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27 ноября 2021, 08:01 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс будет ждать «худший морской кошмар» в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Портал 19FortyFive предрек НАТО «худший морской кошмар», если блок вступит в войну с Россией. Предполагается, что в этом случае на сторону Москвы встанет Китай, который откроет второй фронт.

Способность альянса развернуть достаточно авианосцев для того, чтобы противостоять одновременно и РФ, и КНР, вызывает сомнения, отметил американский сайт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание Military выступило с утверждением, согласно которому появившийся в Черном море ракетный эсминец США Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян».

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