Североатлантический альянс будет ждать «худший морской кошмар» в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.
Портал 19FortyFive предрек НАТО «худший морской кошмар», если блок вступит в войну с Россией. Предполагается, что в этом случае на сторону Москвы встанет Китай, который откроет второй фронт.
Способность альянса развернуть достаточно авианосцев для того, чтобы противостоять одновременно и РФ, и КНР, вызывает сомнения, отметил американский сайт.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание Military выступило с утверждением, согласно которому появившийся в Черном море ракетный эсминец США Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян».
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