Издание Military: вошедший в Черное море эсминец США Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян»

Появившийся в Черном море американский эсминец Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян». Такое утверждение высказано в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.
Накануне в Черное море вошел ракетный эсминец Arleigh Burke. Он стал четвертым кораблем военно-морских сил Соединенных Штатов, появившемся в данной акватории в текущем месяце.
«Эсминец USS Arleigh Burke вошел в Черное море и вызвал ужас у россиян», — пишет издание Military.
Как указывается в процитированном материале, военные РФ назвали маневры американского флота провокацией и заверили, что будут внимательно следить за действиями Arleigh Burke.
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