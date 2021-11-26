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Издание Military: вошедший в Черное море эсминец США Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян»

, 19:05 Источник: «ПолитРоссия»

Издание Military: вошедший в Черное море эсминец США Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян»
Корабль, US Navy / globallookpress.com

Появившийся в Черном море американский эсминец Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян». Такое утверждение высказано в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Накануне в Черное море вошел ракетный эсминец Arleigh Burke. Он стал четвертым кораблем военно-морских сил Соединенных Штатов, появившемся в данной акватории в текущем месяце.

«Эсминец USS Arleigh Burke вошел в Черное море и вызвал ужас у россиян», — пишет издание Military.

Как указывается в процитированном материале, военные РФ назвали маневры американского флота провокацией и заверили, что будут внимательно следить за действиями Arleigh Burke.

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