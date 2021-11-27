В штате Нью-Йорк до 15 января вводится чрезвычайное положение из-за активного распространения COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

27 ноября 2021, 08:00 Источник: ТАСС

американские врачи, Keiko Hiromi/AFLO

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул в пятницу, 26 ноября, сообщила о введении в регионе чрезвычайного положения до 15 января будущего года в связи с ростом случаев заражения COVID-19.

Кэти Хокул уточнила, что в настоящий момент на территории штата Нью-Йорк наблюдается распространение коронавирусной инфекции со скоростью, которая не фиксировалась с апреля прошлого года. Более того, по словам губернатора, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более трехсот в день.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами Хокул приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории штата.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости