NetEasе о маневрах авиации Москвы и Пекина: армии России и Китая «объединили усилия, чтобы послать жесткое предупреждение США»

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26 ноября 2021, 19:49 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Армии Российской Федерации и Китая «объединили усилия, чтобы послать жесткое предупреждение США». Так говорится в публикации, посвященной недавним маневрам авиации Москвы и Пекина, которая появилась в китайском сегменте интернета.

Портал NetEasе пишет, что некоторое время назад в ходе учений Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков имитировали нанесение ядерного удара по территории России с двух направлений.

В ответ ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС вместе с китайскими бомбардировщиками Xian H-6 осуществили патрулирование вод Восточно-Китайского и Японского морей.

Армии России и КНР «объединили усилия, чтобы послать жесткое предупреждение США», отмечает NetEasе.

Ранее в пятницу сообщалось, что издание Military высказало утверждение, согласно которому вошедший в Черное море американский ракетный эсминец Arleigh Burke «вызвал ужас у россиян».

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