Военный ЛНР Егор Митин: «Если Россия по каким-либо причинам откажется от нас — дело пары дней, и мы все погибнем»

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26 ноября 2021, 16:17 Источник: ИА REGNUM

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Москва откажется от поддержки самопровозглашенных республик Донбасса, это приведет к массовой гибели людей, проживающих на данных территориях. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил военнослужащий Народной милиции ЛНР Егор Митин.

«Если Россия по каким-либо причинам откажется от нас — дело пары дней, и мы все погибнем», — предрек Митин.

По его словам, в сегодняшних условиях повторение успеха, достигнутого подразделениями ДНР и ЛНР по итогам Дебальцевской операции в 2015 году, скорее всего, маловероятно. Собеседник журналистов указал на то, что «внести хаос в ряды противника можно только значительно превосходящими его силами».

Ранее в пятницу сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал единственной возможностью прекратить войну в Донбассе создание российских федеральных округов вместо Украины.

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