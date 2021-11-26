Военный ЛНР Егор Митин: «Если Россия по каким-либо причинам откажется от нас — дело пары дней, и мы все погибнем»

Если Москва откажется от поддержки самопровозглашенных республик Донбасса, это приведет к массовой гибели людей, проживающих на данных территориях. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил военнослужащий Народной милиции ЛНР Егор Митин.
«Если Россия по каким-либо причинам откажется от нас — дело пары дней, и мы все погибнем», — предрек Митин.
По его словам, в сегодняшних условиях повторение успеха, достигнутого подразделениями ДНР и ЛНР по итогам Дебальцевской операции в 2015 году, скорее всего, маловероятно. Собеседник журналистов указал на то, что «внести хаос в ряды противника можно только значительно превосходящими его силами».
Ранее в пятницу сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал единственной возможностью прекратить войну в Донбассе создание российских федеральных округов вместо Украины.
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