Великобритания намерена разместить значительное количество бронетехники в Германии на случай войны с Россией

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26 ноября 2021, 13:18 Источник: Коммерсантъ

Британский премьер Борис Джонсон на танке, Andrew Parsons/globallook.com

Британия в рамках правительственного разворота вернет в Германию большое количество бронетехники и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.

Ранее, в 2010 году, Соединенное королевство вывело свои войска из Германии. Теперь, по словам Вуддиса, часть контингента вернется — на случай войны с Россией. Всего на границах с Восточной Европой Британия намерена разместить около 250 человек и большое количество техники: танки Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники. Техника сможет бизироваться в Германии и в любой момент будет готова действовать по всей Европе.

Аналогичные базы Британия намерена разместить в Кении и Омане. «Я особенно подчеркиваю Германию, где мы разместим значительное количество нашей бронетехники», — цитирует генерала The Times.

Ранее сообщалось, что в четверг ракетный эсминец Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря. В США целью его присутствия назвали обеспечение «безопасности и стабильности» на водном пути совместно с союзниками по НАТО.

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