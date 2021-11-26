Посол Великобритании в Киеве Симмонс считает, что утверждения СМИ о поставке ракет Brimstone Украине были ошибочными

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26 ноября 2021, 11:05 Источник: ТАСС

Патрульный катер, Одесса, Nina Liashonokukrinform /globallook.com

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс сообщила, что утверждение газеты The Times о переговорах о поставках британских ракет Brimstone на Украины ошибочно. Соглашение между двумя странами не предполагало продажу оружия.

Об этом дипломат заявила в интервью украинской газете «Сегодня».

«Это не договор о предоставлении оружия. Это - соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС»,- сказала Симмонс.

По ее словам, соглашение было подписано в октябре прошлого года во время визита Зеленского в Лондон. «Тогда мы подписали договор о свободной торговле. Также президент Зеленский сделал другое важное дело - договорился с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота. Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием»,- заявила дипломат.

Ранее газета The Times сообщила, что Министерство обороны Великобритании обсуждает с украинскими коллегами поставку ракет Brimstone. По мнению издания, этими ракетами с высокой точностью наведения могут быть оснащены патрульные катера Украины.

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