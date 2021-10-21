Военный аналитик Кнутов: Украину ждет «настоящий удар возмездия» в случае атаки британскими ракетами Brimstone по России

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21 октября 2021, 16:23 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Украину ждет «настоящий удар возмездия», если она атакует Российскую Федерацию британскими ракетами Brimstone. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Юрий Кнутов, отечественный военный аналитик.

Некоторое время назад стало известно, что Киев ведет переговоры с Лондоном о покупке ракет Brimstone. Речь идет как о боеприпасах класса «земля-земля», так и снарядах, пригодных для применения с воздуха.

Юрий Кнутов назвал Brimstone «очень хорошими ракетами», при этом отметив, что с ними способны «достаточно легко» бороться российские комплексы С-400, «не говоря уже про С-500». Также эксперт предсказал, что в случае атаки британскими ракетами по территории РФ Украину ждет ответный удар.

«И этот ответный удар будет очень мощным и очень разрушительным, это будет не выстрел из рогатки. Это будет пуск того же "Искандера" или даже гиперзвуковых ракет "Кинжал" или "Циркон", которые с высочайшей точностью поражают цели. Это будет настоящий удар возмездия, который надолго отучит Украину заниматься подобными вещами», — заявил собеседник журналистов.

Ранее в четверг сообщалось, что отставной полковник Виктор Баранец прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «мощи» армии его страны.

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