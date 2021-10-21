Отставной полковник Баранец о словах Арестовича про «мощь» ВСУ: «Его дешевая пропаганда рассчитана на клиентов дурдома»

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21 октября 2021, 14:20 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о «мощи» армии его страны.

Арестович спрогнозировал некоторое время назад, что Вооруженные силы Украины добавят «мощи» НАТО, если Киев вступит в Североатлантический альянс. Согласно утверждению советника, «по сухопутному компоненту» Украина превосходит всех членов НАТО, кроме Соединенных Штатов, Турции и Франции.

«Я бы на месте Арестовича заткнулся и был бы гораздо скромнее. Его дешевая пропаганда рассчитана на клиентов дурдома», — отметил Виктор Баранец.

По его словам, «Украина могла бы гордиться своей мощью на фоне, например, армии Эстонии». Эксперт указал на то, что украинский ВПК «лежит на боку». В настоящий момент Запад поставляет Киеву старую технику, в результате чего ВСУ превратилась в «оружейную свалку», заявил Баранец.

Он добавил, что армия бывшей советской республики, участвующая в конфликте в Донбассе, который продолжается восьмой год, «морально растерзана».

Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы РФ Александр Бородай предупредил о неизбежности полноценной войны на территории Донбасса.

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