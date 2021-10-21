Депутат Госдумы Бородай заявил о неизбежности полноценной войны в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

21 октября 2021, 12:08

Украинские танки, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Депутат российской Госдумы, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР Александр Бородай заявил о неизбежности полноценной войны в Донбассе. По данному вопросу парламентарий высказался в ходе общения со СМИ.

Бородай напомнил, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей недавней статье указал на «бесполезность разговора с украинской стороной».

«Довольно очевидно становится для всех, что бесполезно с той стороной договариваться. Это обозначает неизбежность войны, причем начнем эту войну явно не мы», — отметил собеседник телеканала «Звезда».

Александр Бородай выразил надежду на то, что в результате предсказанных им боевых действий подразделения ДНР и ЛНР выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее в четверг сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков озвучил точку зрения, согласно которой США готовят Украину к полномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости