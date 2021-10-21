Экс-депутат Рады Игорь Марков: США готовят Украину к полномасштабной войне с Россией

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21 октября 2021, 10:52

Глава Минобороны США Ллойд Остин, Chad Mcneeley/Dod / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовят Украину к полномасштабной войне с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал Игорь Марков, бывший депутат Верховной Рады.

Марков прокомментировал в эфире телеканала «Россия 1» визит американского министра обороны Ллойда Остина в Киев.

«Мы что, не понимаем, почему приехал Ллойд Остин? Готовить Украину к войне. Россия порвала все взаимоотношения с НАТО. Поэтому Украину готовят к полномасштабному военному конфликту с Россией», — отметил экс-парламентарий.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший комбриг непризнанной ДНР Александр Ходаковский спрогнозировал, что в случае вооруженного столкновения с Киевом Москва возьмет под контроль всю территорию соседнего государства в течение месяца.

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