Экс-комбриг ДНР Ходаковский: в случае войны Россия возьмет под контроль всю Украину в течение месяца

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21 октября 2021, 08:51 Источник: «Новороссия»

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Украиной Российская Федерация возьмет под контроль всю территорию соседней страны в течение месяца. Соответствующий прогноз высказал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

Если между РФ и Киевом разгорится война, она «будет достаточно скоротечной», предрек Ходаковский. По его словам, «от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу Украины, до завершения подавления очагов бессистемного сопротивления» пройдет не больше месяца.

Экс-комбриг добавил, что после взятия под контроль Украины Москве придется «переформатировать русофобское сознание населения».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал киевские власти «собачкой на поводке Соединенных Штатов».

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