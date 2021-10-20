Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 октября 2021, 11:07 Источник: ФАН

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Соответствующее заявление прозвучало в ходе разговора парламентария со СМИ.

Швыткин высказался по поводу возможного привлечения Вашингтона к урегулированию вооруженного конфликта на территории Донбасса. По мнению российского законодателя, включение в переговорный процесс еще одной страны способно только его осложнить.

«Сегодня мы видим, что Украина не выполняет минские договоренности. И Киев их даже не собирается выполнять. Поэтому какие-либо другие форматы, дополнительные встречи, на мой взгляд, излишни», — отметил Юрий Швыткин.

Он добавил, что «руководство Украины — это собачка на поводке Соединенных Штатов».

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Евгений Бужинский сделал прогноз, по которому Москва признает республики Донбасса, если США «начнут продавливать решение» о присоединении Киева к НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости