Генерал-лейтенант запаса Бужинский: Россия признает ДНР и ЛНР, если США «начнут продавливать решение» о вступлении Украины в НАТО
20 октября 2021, 09:41
Российская Федерация признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если Соединенные Штаты «начнут продавливать решение» о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Соответствующий прогноз озвучил отечественный эксперт, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
По словам специалиста, если американские власти «начнут продавливать решение» о присоединении Киева к НАТО, «то российский ответ будет».
«Конечно, не военный, а политический ответ. Но войну в Донбассе мы закончим, признаем республики», — предсказал Бужинский в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин допустил возможность развала украинского государства по вине его руководства.
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