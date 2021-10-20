Генерал-лейтенант запаса Бужинский: Россия признает ДНР и ЛНР, если США «начнут продавливать решение» о вступлении Украины в НАТО

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20 октября 2021, 09:41

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если Соединенные Штаты «начнут продавливать решение» о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Соответствующий прогноз озвучил отечественный эксперт, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

По словам специалиста, если американские власти «начнут продавливать решение» о присоединении Киева к НАТО, «то российский ответ будет».

«Конечно, не военный, а политический ответ. Но войну в Донбассе мы закончим, признаем республики», — предсказал Бужинский в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин допустил возможность развала украинского государства по вине его руководства.

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