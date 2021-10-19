Депутат Рады Кузьмин: «С действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства»

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19 октября 2021, 18:16

Заседание Верховной Рады Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин допустил вероятность распада украинского государства по вине его руководства. Соответствующую публикацию парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

Кузьмин отметил, что в настоящий момент наблюдается «завершение процесса узурпации власти в стране, разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств».

«Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живем сегодня, может и не быть, если эта власть удержится еще какое-то время. Это же очевидно для всех. С действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства», — добавил представитель Рады.

Ранее сообщалось, что киевский эксперт Кость Бондаренко высказал точку зрения, согласно которой пленение украинскими силовиками наблюдателя от непризнанной ЛНР Андрея Косяка способно стать «поводом для войны». Известно, что Косяк является обладателем гражданства Российской Федерации.

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