Политолог Кость Бондаренко: пленение Киевом наблюдателя ЛНР, который является гражданином России, может стать «поводом для войны»

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19 октября 2021, 14:03

Украинский силовик, Str / globallookpress.com

Пленение Украиной наблюдателя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) может стать «поводом для войны». Соответствующую точку зрения озвучил киевский политолог Кость Бондаренко.

Некоторое время назад стало известно, что украинские силовики захватили на территории Донбасса одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Он является гражданином России.

«Пленение Андрея Косяка может послужить новым Casus belli (поводом для войны — АН). Тем более что после этого начинает сворачивать свою деятельность миссия ОБСЕ на неподконтрольных территориях, и это очень тревожная нотка», — отметил Бондаренко в эфире одного из YouTube-каналов.

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Игорь Коротченко указал на то, что российская армия способна защитить непризнанные республики Донбасса от киевских дронов Bayraktar TB2 без перехода границы.

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