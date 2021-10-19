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Военный аналитик Коротченко: армия России способна защитить ДНР и ЛНР от украинских Bayraktar TB2 без перехода границы

, 13:32

Военный аналитик Коротченко: армия России способна защитить ДНР и ЛНР от украинских Bayraktar TB2 без перехода границы
Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации способна защитить самопровозглашенные ДНР и ЛНР от украинских беспилотников Bayraktar TB2 без перехода границы. На это указал отечественный военный аналитик Игорь Коротченко.

По словам эксперта, Москве «достаточно в приграничных российских областях разместить соответствующие зенитно-ракетные комплексы и системы, чтобы при необходимости полностью закрыть небо над Донбассом и обнулить любые украинские возможности в сфере ведения воздушной войны».

«В том числе такие, как “Байрактары”», — отметил Коротченко в эфире телевизионного канала «Россия 1».

Ранее сегодня сообщалось, что донецкий социолог Евгений Копатько высказал мнение, согласно которому «Украина движется к войне».

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Донецкий социолог Евгений Копатько: «Украина движется к войне»

Донецкий социолог Евгений Копатько: «Украина движется к войне»

Донецкий социолог Евгений Копатько озвучил точку зрения, согласно которой «Украина движется к войне». Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре с представителями российской сетевой прессы.

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