Донецкий социолог Евгений Копатько: «Украина движется к войне»

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19 октября 2021, 13:15 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Донецкий социолог Евгений Копатько озвучил точку зрения, согласно которой «Украина движется к войне». Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре с представителями российской сетевой прессы.

Копатько указал на то, что киевская власть в лице президента Владимира Зеленского и его команды в настоящий момент «максимально поднимает планку конфликтности».

«Это связано с ситуацией конца 2020 — начала 2021 года, когда рейтинг Зеленского сравнялся с рейтингами Порошенко и Бойко, а его политическая сила даже ситуативно им проигрывала. Тогда он провозгласил курс милитаризации общественного сознания, перехватил националистическую повестку, и этот разгон увенчался весенними обострениями на границе, когда Украина объявила о своей победе», — отметил социолог.

По его словам, «Украина движется к войне».

«Вопрос в том, что станет спусковым крючком. Скорее всего, это Донбасс. Там люди гибнут каждый день, просто мы это не фиксируем», — добавил Евгений Копатько.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат Верховной Рады Вадим Рабинович предупредил о приближении газовой «катастрофы» на Украине.

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