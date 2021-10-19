Депутат Рады Рабинович предупредил о приближении газовой «катастрофы» на Украине

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19 октября 2021, 09:36

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады, предупредил о приближении газовой «катастрофы» на Украине. Соответствующее заявление парламентарий сделал в разговоре с представителями СМИ.



«Надвигается катастрофа, и, осознавая это, власть лихорадочно пытается встретиться с Путиным, с Миллером, с Макроном…», — отметил Рабинович.

Он напомнил, что в прошлом году украинские оппозиционеры побывали в Москве, где «договорилась на выгодных условиях покупать газ».

«Ну обругайте ее (оппозицию — АН), только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите всю страну!», — призвал киевское руководство депутат.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в бывшей советской республике достаточно газа для населения «по нормальным ценам».

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