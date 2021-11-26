Daily Express: российские корабли угрожают «миллионам людей, разгуливая в ирландских водах»

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26 ноября 2021, 10:35 Источник: «ПолитРоссия»

Исследовательское судно «Янтарь», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российские корабли угрожают «миллионам людей, разгуливая в ирландских водах». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах британских СМИ.

Таблоид Daily Express констатирует, что в настоящий момент Ирландию с Соединенными Штатами соединяют четыре подводных кабеля. Еще восемь ведут в Великобританию.

Издание пишет, что рядом с этими коммуникациями, используемыми в том числе для обмена информацией между различными финансовыми структурами, довольно часто замечают корабли РФ, среди которых секретное исследовательское судно «Янтарь». Согласно одной из версий, появление данных сил вблизи кабелей означает, что Москва ищет уязвимости в обороне потенциального противника.

Российские суда угрожают «миллионам людей, разгуливая в ирландских водах», отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, агентство Bloomberg указало, что «грязь может помочь определить сроки любого шага России против Украины».

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