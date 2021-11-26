Bloomberg: «Грязь может помочь определить сроки любого шага России против Украины»

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26 ноября 2021, 08:52 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

«Грязь может помочь определить сроки любого шага России против Украины». Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет сайт «ПолитРоссия», некоторое время назад Соединенные Штаты поделились разведывательной информацией с некоторыми союзниками по НАТО, предупредив, что РФ может начать крупную военную операцию на границе с Украиной. Москва данные обвинения опровергла.

«Грязь может помочь определить сроки любого шага России против Украины», — отмечается в публикации агентства Bloomberg, процитированной отечественным порталом.

Эксперты Bloomberg пришли к выводу, что при любой атаке на восток Украины нужно будет действовать крайне быстро, а в текущих погодных условиях сделать это нереально. Из-за большого количества грязи боевая техника рискует увязнуть, что значительно снизит скорость наступления. В связи с этим маловероятно, что в ближайшем будущем на российско-украинской границе вспыхнет полномасштабный конфликт, указало агентство.

Ранее в пятницу сообщалось, что военный самопровозглашенной ДНР прокомментировал для журналистов первое боевое применение Киевом дрона Bayraktar TB2 в Донбассе.

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