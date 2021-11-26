Секретарь СНБО Украины Данилов не увидел угроз со стороны России, о которых рассказала разведка

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26 ноября 2021, 08:28 Источник: РИА Новости

Алексей Данилов, Pavlo_bagmut/globallook.com

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что его ведомство на сегодняшний день не видит никаких угроз со стороны России, о которых говорит разведка.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к наступлению в конце января или начале февраля 2022 года.

Глава СНБО Данилов в эфире телеканала «1+1» прокомментировал это заявление. «Мы анализируем все и все систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов. Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый», - сказал Данилов.

При этом он добавил, что угроза со стороны России существует перманентно. «До тех пор, пока у нас рядом РФ, угроза есть всегда. Для того чтобы произошло прямое вторжение, должны произойти определенные вещи, они пока не происходят, мы следим за ситуацией», - подчеркнул Данилов.

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