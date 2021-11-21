Командование ВСУ утверждает, что российские войска нападут на Украину в январе, феврале 2022 года

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21 ноября 2021, 15:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к наступлению на территории Незалежной в конце января или начале февраля 2022 года. В ГУР ВСУ подчеркнули, что оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на издание Military Times.

Буданов считает, что наступательная операция российских войск авиационные, артиллерийские и бронетанковые удары, а также высадку воздушного десанта на востоке страны, в Одессе и Мариуполе Донецкой области. По его мнению, основных направлений сухопутного вторжения будет два: с территории России и с территории Белоруссии. Говоря о массовом применении десанта ВДВ РФ, он указал на отработку воздушного десантирования в ходе маневров «Запад 21». И считает, что российские ВДВ могут высадить одновременно до 3,5 тыс. десантников и бойцов Сил специальных операций.

Глава ГУР ВСУ не скрывает откуда «растут ноги» этой информации. Он недвусмысленно указал, что его оценки полностью совпадают с американскими. Ранее и в прессе США публиковалось мнение о том, что российские военные могут напасть на Украину зимой, правда тут же высказывалось сомнение о возможности вести боевые действия в условиях сильной стужи и наличия снежного покрова. Здесь у американцев сработал стереотип мышления, поскольку их армия в последние 7- лет ведёт боевые действия исключительно в тропической и субтропической климатических зонах планеты. Недавние учения НАТО в приполярье и заполярье в осенний период доказали – полную неготовность войск Североатлантического блока вести войну в условиях сильного холода.

Однако Буданов отметил: «Это не проблема для нас и русских».

Далее он раскрыл слегка методы информационной войны, которые использует Киев и Вашингтон против РФ, приписав их применение исключительно Москве. Из его слов следует, что Россия проводит серию психологических операций, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться. То есть — это не губительный курс украинского политического руководства, в результате чего страна потеряла некогда сильнейшую промышленность, приведены в аварийное состояние все атомные энергоблоки и все четыре украинских АЭС срочно необходимо либо останавливать, либо реконструировать. Более того на начало нынешнего отопительного периода Незалежная осталась без угля и газа, из-за чего пришлось останавливать ТЭС; во всём, по мнению излишне хитрого Буданова, виновата Россия, которая действует намерено, ослабляя волю народа к самообороне. Он так же вслед за Блинкеным присовокупил миграционный кризис на белорусско-польской границе к «антиукраинским проискам Москвы».

Не вооружённым глазом видно, что сей уникум даже не старается что-то придумать свежее в своих нападках на Великую Русь, просто как попка повторяет ту же околесицу, что говорят за океаном.

Далее началось все то же выклянчивание благ у Вашингтона. Но, на этот раз Буданов сказал, что дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций против РФ, а также арест и блокировку российских банковских счетов уже не достаточно. Киеву нужно что-то ещё, Украина взывает о большем, аппетит у неё только усиливается.

Совсем недавно Киев выпрашивал у США ЗРК «Патриот» и новейшие противотанковые и артиллерийские системы. О чём речь идёт сейчас – остаётся только догадываться. ВСУ уже получили средства связи и управления огнём, контрбатарейные радары, старенькие, но вполне рабочие «Джавелины», снайперские винтовки и прочее. Возможно, сейчас речь идёт о высокоточном вооружении, новейших средствах ПВО и ударной авиации. Однако, США и Европа помнят, как Америка передала около 1000 ПЗРК «Стингер» афганским моджахедам и затем весь мир трясся от опасения, что данное оружие будет применяться против самолётов НАТО и гражданской авиации. У сил ПВО Украины уже есть на счету сбитый российский авиалайнер, судя по всему, и рейс МН-17 - также на их совести. Тут есть о чём задуматься. К тому же, не секрет, что оружие и боеприпасы пропадают со складов ВСУ и исчезают в неизвестном направлении. Поэтому и Вашингтон, и Лондон, и Брюссель не торопятся до зубов вооружить современными средствами армию Незалежной. Есть опасение, что часть предоставленного Киеву Западом вооружения окажется в руках террористов. И у того же Запада нет уверенности в лояльности Украины в долгосрочной перспективе.

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