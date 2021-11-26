Портал Avia.pro допустил возможность ударов канадских истребителей по военным ДНР и ЛНР

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26 ноября 2021, 07:44 Источник: Avia.pro

Канадский истребитель CF-18, Ernest Doroszuk / globallookpress.com

На страницах российской интернет-прессы разместили материал, в котором допускается вероятность ударов канадских истребителей по военным самопровозглашенных республик Донбасса.

Сайт Avia.pro процитировал издание The Globe and Mail, которое проинформировало, что глава министерства национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки солдат из этой страны, уже находящихся на украинской территории.

«Другие рассматриваемые варианты включают переброску военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, базирующихся в Румынии», — говорится в публикации The Globe and Mail.

Авторы портала Avia.pro допустили вероятность нанесения ударов канадскими самолетами по силам ДНР и ЛНР, если боевые машины действительно появятся на Украине. В случае осуществления подобных атак в конфликт вмешается Москва, спрогнозировал ресурс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили видео ночного воздушного удара киевского беспилотника по позициям военных республик Донбасса.

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