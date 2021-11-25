Появилось видео ночного воздушного удара украинского дрона по позициям военных республик Донбасса
25 ноября 2021, 15:37
Появилось видео ночного воздушного удара украинского беспилотного летательного аппарата по позициям военных самопровозглашенных республик Донбасса. Ролик размещен на YouTube-канале Donbass Today.
На выложенных кадрах можно увидеть, как дрон в ночное время сбрасывает кумулятивный боеприпас РКГ-3 на позиции. Когда и в каком районе Донбасса была сделана запись, неизвестно. Также отсутствует информация о возможных жертвах атаки.
Как сообщалось ранее в четверг, американское издание Forbes спрогнозировало, что устаревшая киевская артиллерия «столкнется с серьезными трудностями» в случае вооруженного конфликта с Россией.
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