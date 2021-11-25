Главный украинский разведчик Кирилл Буданов предложил США укреплять сотрудничество с Украиной, чтобы «противостоять игре Путина»

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25 ноября 2021, 20:06 Источник: РИА Новости

Кирилл Буданов, фото: president.gov.ua

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов после рабочего визита в США заявил, что президент РФ "Владимир Путин играет на противоречиях между странами".

35-летний украинский генерал Кирилл Буданов считает, что "противостоять этому можно только взаимодействием Украины и Соединенных Штатов Америки". Текст заявления главного украинского разведчика опубликован в Facebook-аккаунте ведомства.

Буданов полагает, что "тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам".

В последнее время Запад подозревает, что Россия готовит вторжение на Украину. В Москве уверяют, что никаких планов по поводу нападения на какую-либо страну у нас не было, нет и не будет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявляет, что российские войска перемещаются по своей территории так, как им необходимо.

Главный украинский разведчик ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в Донбассе впервые применили Javelin.

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