Military Times со ссылкой на главного украинского разведчика: ВСУ впервые применили ПТРК Javelin в Донбассе

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22 ноября 2021, 15:07

фото с сайта Википедия

Главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен заявил, что о первом применении

переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin украинскими военными в Донбассе ему рассказал руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Главный украинский разведчик сообщил, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в Донбассе впервые применили Javelin («Джавелины»). Официально ВСУ не информировали о применении ПТРК Javelin.

Military Times со ссылкой на Буданова пишет, что американские ракетные комплексы вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar («Байрактар») станут психологическим сдерживающим фактором для армий ДНР и ЛНР. Минскими соглашениями ПТРК Javelin и беспилотники Bayraktar запрещены к использованию на юго-востоке Украины.

Напомним, в конце августа президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $60 млн, включающий поставки Javelin.

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